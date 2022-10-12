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Оружие Российской Федерации продолжает уничтожать объекты критической инфраструктуры Украины.

Ответы России на теракт в Крыму стал неожиданностью для неонацистов.

Вероятно, системы ПВО в данном случае оказались бессильны, так как был нанесен именно массированный удар, удары были нанесены в различных направлениях и в разное время.

Именно данный ответ на теракт в Крыму показал, что киевский режим вновь наврал о том, что у русских закончились ракеты.

Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля сообщил о том, что по просьбе ДНР и ЛНР начинается специальная военная операция. Москва сразу же заявила, что оккупация Украины не планируется, но при этом есть цель демилитаризации Украины. В начале СВО сразу обозначили, что удары будут наноситься по военной инфраструктуре, мирным гражданам и жилым домам ничего не угрожает.

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