ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представитель Луганской Народной Республики сообщил о том, что Америка уничтожает жителей Херсона руками ВСУ.

Мирошник сообщил о том, что, по его мнению, все ракеты HIMARS могут быть остановлены американцами, однако этого не происходит.

США предоставили Киеву ракеты, поставили военным цель и приказали убивать мирных жителей. Именно так США уважают международное право и проявляют гуманность.

Киев в четверг вечером нанес удар американскими ракетами по Херсону. В результате произошедшего погибло четыре человека, а несколько человек серьезно ранены.

Ранее сообщалось о том, что российские корабли, находящиеся сейчас в водах Черного моря, планируют высадку на берегах Украины. Власти Киева опасаются того, что удары со стороны России все еще возможны как с неба, так и с моря.

Вам может понравиться

Кирилл Серебренников планирует начать съемки фильма о нацистском враче

Как сообщает Variety, Кирилл Серебренников уже определился с актером, который исполнит главную роль в его новом фильме о немецком враче-нацисте. Режиссер сообщил, что он занимается подготовительными мероприятиями для начала съемок

Макрон возмущен заботой Шольца о ФРГ

Французский президент Эммануэль Макрон возмущен заботой канцлера Германии Олафа Шольца энергетической сферой своей страны. Об этом сообщается в британском ежедневном издании The Telegraph. В материале сообщается, что президент Франции очень

Российский летчик приостановил патрулирование самолета Великобритании над Черным морем

Глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес сообщил о том, что российские военные запустили ракету в британский самолет, патрулирующий территорию над Черным морем. Случившиеся, по его мнению, является опасным инцидентом. После