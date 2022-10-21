Представитель Луганской Народной Республики сообщил о том, что Америка уничтожает жителей Херсона руками ВСУ.

Мирошник сообщил о том, что, по его мнению, все ракеты HIMARS могут быть остановлены американцами, однако этого не происходит.

США предоставили Киеву ракеты, поставили военным цель и приказали убивать мирных жителей. Именно так США уважают международное право и проявляют гуманность.

Киев в четверг вечером нанес удар американскими ракетами по Херсону. В результате произошедшего погибло четыре человека, а несколько человек серьезно ранены.

Ранее сообщалось о том, что российские корабли, находящиеся сейчас в водах Черного моря, планируют высадку на берегах Украины. Власти Киева опасаются того, что удары со стороны России все еще возможны как с неба, так и с моря.