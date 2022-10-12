Сообщается, что при помощи бронетехники российские войска предотвратили атаку ВСУ у населенного пункта Новодаровка.

Министерство обороны заявляет, что ликвидировано около семи военных и бронемашин.

Ранее сообщалось о том, что украинские группы разведки активизировались в районе Запорожской области.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее сообщалось о том, что два населенных пункта на территории ЛНР были освобождены от бойцов ВСУ. Российская армия успешно справилась с поставленной задачей. Ранее бойцы ВСУ стремились пройти ближе к дороге, чтобы уничтожить все коммуникации вблизи населенных пунктов.