Стало известно о прорывах российской армии на специальной военной операции.

Согласно последним данным, российская армия за последние дни уничтожила 6 пунктов управления ВСУ и 53 артиллерийских подразделения. Также уничтожены 2 склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения вблизи Запорожья.

Помимо этого Вооруженные Силы России нанесли удар по заводу, где делали ремонт ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Также было уничтожено около ста военных Украины и около десятка боевых машин.

Вблизи Херсонской и Николаевской области также отражены все действия ВСУ и иностранных наемников.

Во время брифинга накануне Конашенков рассказал последние новости о ходе СВО. Он уточнил, что на всех направлениях враг откинут от линии обороны. Конашенков назвал точные цифры уничтоженных военных ВСУ и боевых машин.