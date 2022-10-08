Сегодня утром Минэнерго сообщило о том, что полуостров в полной мере обеспечен топливным ресурсом и его хватит еще на 15 дней. Также министерство заявило о том, что уже организована работа по поставкам данного ресурса.

В социальных сетях министерство уверило граждан, что всех видов топлива на полуострове вполне достаточно на ближайшие пол месяца, а работа по его подвозу уже организована.

Раннее сообщалось, что из-за произошедшего на Крымском мосту РЖД может приостановить продажу билетов из Крыма в материковую часть России и обратно. Пресс-служба РЖД уже подтвердила данный факт.

Также стоит напомнить о том, что глава Крыма сообщил о том, что одна автомобильная нитка, связывающая Керчь и Тамань, вероятно, не пострадала. Такие данные появились после ее внешнего осмотра.