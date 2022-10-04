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Сообщается о том, что на границах с Украиной в небе были зафиксированы самолеты НАТО. В данной зоне неоднократно были замечены воздушные силы альянса.

В первый день октября был замечен американский вертолет, который предназначен для оказания экстренной медицинской помощи. На следующий день на границу с Украиной прибыл самолет из Великобритании, что тоже демонстрирует странную активность НАТО. В этот же день с испано-американской базы также прибыл самолет.

Полеты военных беспилотников государств НАТО, следящих за Россией, тоже стали происходить намного чаще. Рядом с Калининградом на днях был зафиксирован самолет США.

Раннее минобороны Белоруссии сообщил, что НАТО активно готовят своих бойцов и военную инфраструктуру. Это не может не беспокоить.

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