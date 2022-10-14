Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Предприниматель Илон Маск рассказал о том, что он последовал совету покрывшего его матом бывшего посла Украины Мельника.
Конфликт произошел вокруг оплаты спутникового интернета компании Маска на территории Украины. Илон сказал, что послушался совета Мельника и прекратил работу сети.

Ранее Мельник дал Маску дипломатический совет, чтобы тот «убирался к черту».

Незадолго до произошедшего компания Маска сообщила Пентагону о том, что Украина отказалась оплачивать спутниковый интернет. В своей заявлении компания потребовала у США взять на себя финансовые затраты с целью помощи власти и армии Украины.

Ранее сообщалось о том, что НАТО планируют провести учения всех стран альянса. Данные учения будут направлены на стратегическое сдерживание России. США сообщает о том, что они были запланированы очень давно.

Вам может понравиться

Сергей Суровикин возглавил армию России в зоне СВО на Украине

По информации, предоставленной министерством обороны стало известно, что командующим войск на территории СВО назначен Сергей Суровкин. До этого генерал осуществлял командование Южной группировкой войск в СВО, при этом он являлся

РИА Новости: «Все случится скоро»

Как сообщили РИА Новости, вооруженные силы Украины продолжают переброс подразделений на восток. Киевские власти, воодушевившись успехами на харьковском направлении, задались целью занять как можно больше освобожденных РФ территорий до наступления

В Народной Милиции ДНР рассказали о том, как сбивают украинские дроны

По сообщению издания «РИА Новости», командир группы по обучению операторов БЛА девятого полка НМ ДНР с позывным «Тарик» пояснил, что вооруженные силы РФ способны сбивать украинские беспилотники путем воздушного тарана.