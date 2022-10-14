Предприниматель Илон Маск рассказал о том, что он последовал совету покрывшего его матом бывшего посла Украины Мельника.

Конфликт произошел вокруг оплаты спутникового интернета компании Маска на территории Украины. Илон сказал, что послушался совета Мельника и прекратил работу сети.

Ранее Мельник дал Маску дипломатический совет, чтобы тот «убирался к черту».

Незадолго до произошедшего компания Маска сообщила Пентагону о том, что Украина отказалась оплачивать спутниковый интернет. В своей заявлении компания потребовала у США взять на себя финансовые затраты с целью помощи власти и армии Украины.

Ранее сообщалось о том, что НАТО планируют провести учения всех стран альянса. Данные учения будут направлены на стратегическое сдерживание России. США сообщает о том, что они были запланированы очень давно.