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Свободная Пресса сообщает о том, что в последнее время многое поменялось на фронте российско-украинского конфликта не в пользу Зеленского.

За последнее время на фронте поменялось многое не в пользу украинской стороны. Даже Американский институт изучения войны говорит о том, что сейчас ВСУ только сдерживают российские атаки.

Сообщается то, что Украинцы с гордостью заявляют о том, что им удалось отразить атаку на Красны Лиман, однако, скорее всего это ложь.

Отмечается, что у бойцов ВСУ остаются две точки, где они концентрируют свои силы. Первая-юг, а вторая север- откуда украинцы ожидают наступления белорусских военных.

Залужный считает правильным усиливать оборону Киева, так как именно наступление российских военных на столицу он считает более вероятным.

Специалисты считают, что говорить о переломе в военной компании еще рано.

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