Около 15:00 в понедельник у границ Украины появился британский разведывательный самолет Boeing RC-135W, который в настоящий момент перемещается вдоль юго-западных границ Молдавии. Информацию об этом удалось получить с мониторингового сервиса Flightradar24.

Вполне вероятно, что появление самолета-шпиона стало реакцией Запада на массированные удары ВС РФ по Украине. Напомним, что атаки были проведены на Киев, западные и центральные области, а также на Одессу и Николаев, передает РИА Новости.

Самолет Boeing RC-135W представляет собой воздушное судно радиоэлектронной разведки. Оно оснащено современным оборудованием и мощной радиолокационной станцией.

Гораздо раньше британского разведчика у границ Украины появился стратегический беспилотный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk. Он поднялся в воздух с итальянской авиабазы в 6:41.