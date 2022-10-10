Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Около 15:00 в понедельник у границ Украины появился британский разведывательный самолет Boeing RC-135W, который в настоящий момент перемещается вдоль юго-западных границ Молдавии. Информацию об этом удалось получить с мониторингового сервиса Flightradar24.

Вполне вероятно, что появление самолета-шпиона стало реакцией Запада на массированные удары ВС РФ по Украине. Напомним, что атаки были проведены на Киев, западные и центральные области, а также на Одессу и Николаев, передает РИА Новости.

Самолет Boeing RC-135W представляет собой воздушное судно радиоэлектронной разведки. Оно оснащено современным оборудованием и мощной радиолокационной станцией.

Гораздо раньше британского разведчика у границ Украины появился стратегический беспилотный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk. Он поднялся в воздух с итальянской авиабазы в 6:41.

Вам может понравиться

МК: Евсеев объяснил выбор целей массированного ракетного удара по Украине

Массированная ракетная атака ВС РФ на Киев и другие города Украины стала ответом на террористический акт с подрывом Крымского моста. «Московский комсомолец» пояснил, по какому принципу отбирались цели для ударов.

США завершили мероприятия по ротации европейской группировки эсминцев

На базе Рота в Испании будет действовать новая группировка, состоящая из четырёх военных кораблей, которые оснащены системами противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на данные ВМС США.

Космическая разведка: Что Россия может сделать с западными спутниками

Минобороны РФ на днях сообщило об очередных экспериментах в рамках антиспутниковой программы. В подробности представители ведомства вдаваться не стали, поэтому о чем именно идет речь, неизвестно. Несмотря на это, в