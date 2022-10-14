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Недавно российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с министром иностранных дел Украины Кулебой.

В разговоре Кулеба признался, что Украине необходимо около 5 миллиардов долларов в месяц. Также он добавил, что Европа уже устала от санкций.

Кулеба отметил, что на данный момент полученных от Запада финансов хватит Киеву до конца этого года.

Министр отметил, что для выполнения планов на следующий год Киеву необходимо 5 млрд в месяц. Также он признался в том, что необходимо как можно скорее завершать конфликт на Украине.

Кулеба рассказал о том, что помощь Киеву могут новые поставки оружия. Министр также признал причастность Киева к подрыву моста в Крыму и взрывам в Белгороде.

Ранее сообщалось о том, что Илон Маск отказался оплачивать спутниковый интернет на Украине.

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