Глава Литвы попал в скандал, в котором сам и оказался виноват. Мужчина сравнил армию Германии с девушкой, которую можно просто позвать на свидание и не составлять с ней брачный договор.

После данных слов глава Литвы получил шквал негатива со стороны общества и специалистов.

Женщины заявили, что данные слова серьезно обидели их. Женское сообщество сошлось на том, что это явный сексизм.

Специалисты и эксперты убеждены, что такие слова абсолютно не соответствуют статусу президента. Унизительно для главы государства позволять себе подчеркивать гендерное неравенство в своих словах. Таким образом, Наусела лишь подчеркнул то, что считает нормой использование женщин и их неуважение.

Ранее сообщалось о том, что президент России сообщил, что Россия не станет платить своими деньгами за благополучие Запада. Путин призвал западные страны соблюдать свои обязательства согласно договорам.