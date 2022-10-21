Российские военные продолжают проведение СВО на Украине.

Сообщается, что российские десантные корабли сейчас находятся на просторах Черного моря и готовятся к высадке на берега Украины.

Утром в пятницу несколько единиц российских кораблей, в том числе крылатые ракеты, проходили вдоль крымских берегов.

Украинское командование говорит о том, что угроза нанесения ударов все еще есть как с моря, так и с воздуха.

Также сообщается о том, что российские военные продолжают наносить удары по критически важным объектам инфраструктуры Украины, а украинские ПВО якобы успешно отражают атаки.

Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин принял решение о введении военного положения на территориях, недавно присоединенных к Российской Федерации.