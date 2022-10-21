Появилась информация о достаточно жестокой борьбе в Херсонском направлении.

По информации украинского командира, ВСУ не дают возможности российским военным совершить прорыв в Херсонском направлении. Несмотря на это, бои рядом с Херсоном достаточно жестокие.

Командир подразделения ВСУ уверен в том, что именно благодаря ему украинские военные смогли начать наступление на село Дудчаны.

Командир гордо говорит о своем легендарном батальоне и о том, что они всегда попадают в самую цель. На стороне этой команды также сражаются иностранные наемники.

Вчера бойцы ВСУ нанесли удар по Херсонской переправе, в результате чего есть как погибшие мирные жители, так и множество пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что украинские военные планируют свое активное наступление на конец 2022 года.