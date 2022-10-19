Сообщается, что в скором времени Китай покажет миру тяжелую БМП. Данная машина будет предоставлена на арене международного авиасалона.

Данный боевой автомобиль имеет определенные части конструкции, взятые с танка VT-4. Двигатель и трансмиссия машины располагается в ее передней части. Авто в том числе оснащено бортовыми решетчатыми экранами.

Отмечается, что макет данной БМП ранее был представлен на выставке в ОАЭ.

Ранее сообщалось о том, что многие западные страны недовольны поведением Зеленского. Президент Украины вовсе не доволен количеством финансирования и оружием, которое поставляется Киеву. Также президент Украины призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России, что вызвало резонанс в обществе. Такие заявления президента Зеленского пугают западные страны и их население.