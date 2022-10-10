В Китае предполагают, что энергетический кризис в Европе может стать причиной падения господства Америки.

Данная ситуация также может привести к конфликту между Америкой и ЕС. Есть мнение о том, что Европа начинает критиковать США за то, что они получают выгоду от сложившегося конфликта. В том числе в плане того, что Европе приходится покупать огромные объемы газа из США из-за антироссийских санкций. Именно это приносит огромную прибыль Америке.

Есть мнение о том, что данная ситуация может привести к концу господства США. Вашингтон больше не сможет отдавать любые приказы без какого-либо противодействия.

Раннее сообщалось, что Америка пытается принудить страны Европы к тому, чтобы они ввели новые санкции против России с целью увеличить свою долю на рынке энергоресурсов.