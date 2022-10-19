Глава Чечни высказался о том, что безопасность страны должна выстраиваться как федеральными органами власти, так и органами власти субъектов.

Он убежден в том, что данные главам субъектов полномочия помогут, если те в свою очередь будут четко выполнять свои задачи.

Кадыров также призвал к уничтожению центров принятия решений на Украине, ведь «рыба тухнет с головы». Именно поэтому стоит начать с верхушек, по мнению главы Чеченской Республики.

Он также отметил то, что за рядовых солдат стоит браться лишь после ликвидации тех, кто отдаёт военные приказы.

Ранее сообщалось о том, что президент РФ ввёл военное положение на территории, которые недавно присоединились к России. Данное решение Владимир Путин обосновал тем, что такой режим действовал в данных регионах и до их присоединения к России.