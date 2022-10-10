В прошедшие выходные девушка на одном из фестивалей, проходящий в США, сломала позвоночник.

Произошедшее случилось абсолютно случайно. Молодым людям было предложено прыгнуть в бассейн с мягкими кубиками и «драться» друг с другом. Адриана спрыгнула в бассейн прямо на копчик. Несмотря на небольшую глубину бассейна, девушка, вероятно, ударилась. Позже она заявила, что не может самостоятельно встать.

Спустя некоторое время девушка появилась в социальных сетях с сообщением о том, что она сломала спину. Чечик рассказала о предстоящей операции и о том, что ее позвоночник сломан в двух местах.

Ранее девушке запретили принимать участие в знаменитом турнире, так как в недалеком прошлом она снималась в порнофильмах. Это вызвало негодование у девушки.