Специалисты одного из американских заведений высшего образования придумали и воплотили в жизнь рекордно тонкий сегнетоэлектрик, который в несколько сотен тысяч раз тоньше волоса человека.

О своей разработке эти ученые поведали научному журналу. Данный сегнетоэлектрик может уменьшить мощность, потребляемую электроприборами.

В результате своих экспериментов, специалисты смогли продемонстрировать самую тонкую в мире рабочую память, которая создана для кремния.

Ранее сообщалось о том, что ученые опровергли одну из важнейших теорий появления жизни на Земле. Специалисты пришли к выводу о том, что для появления жизни необходима и вода, и атмосфера. Ученые верят в то, что их теория сможет доказать свою правдивость на практике.