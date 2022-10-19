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Ошибка Байдена привела к тому, что будущее Украины оказалось в руках России.

Именно вера Байдена в то, что Америка всесильна привела Украину к печальным последствиям.

Отмечается, что политики США готовы на все, лишь бы уничтожить Россию. Будущее Киева в руках Москвы, ведь перспективы на возвращение Украиной утраченных территорий уже кажутся очень далекими.

США необходимо осознать, что Киеву необходим мир с Москвой и остановка кровопролития.

Однако, данный способ для Америки пока что немыслим. Байден продолжает финансировать Киев и поставлять все новое и новое вооружение.

Есть мнение, что данная ситуация приведет лишь к тому, что Россия станет еще крепче и сильнее, а НАТО и украинцы вовсе ничего не получат.

Ранее сообщалось о попытках ВСУ захвата ЗАЭС.

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