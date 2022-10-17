РИА Новости сообщает, что буквально на днях Илон Маск вновь опубликовал смелое сообщение в своих социальных сетях.

Бизнесмен предложил своим читателям проголосовать о том, а не стоит ли дать Донбассу право выбора. Жители сами должны решить с кем они хотят быть: с Украиной или с Россией?

Большая часть читателей Макса заявила, что жители области должны были решить это на референдуме.

Позже Маск и вовсе написал о том, что США толкает мир к ядерной катастрофе. Он предложил закончить украинский конфликт, признав саму Украину нейтральной, а Крым российским. После этих твитов, весь мир начал говорить об Илоне.

После получения волны негатива, предприниматель заявил о том, что отказывается оплачивать спутниковый интернет Киеву. Конечно, ВСУ терпели неудачи на фронте и спутники им совсем не помогали.

Позже, вероятно после разговора с Пентагоном, Маск с разочарованием согласился продолжить финансировать интернет Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский неблагодарно относится к помощи Запада. Президент Украины жалуется на нехватку финансирования и требует запад поставлять Киеву еще больше оружия.