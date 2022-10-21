Илон Маск ответил Дмитрию Медведеву на его шутку о Лиз Трасс в социальной сети.

Зампредседателя Совета безопасности Медведев пошутил о короткой карьере Лиз Трасс. На данный месседж ответил американский предприниматель Маск.

Илон Маск заявил о том, что шутка Медведева достаточно хороша. Также Илон Маск спросил о том, какова ситуация в Донецке.

Сообщается о том, что сейчас российские военные сейчас демонстрируют преимущество над бойцами ВСУ.

Раннее появилась информация о том, что политика президента Байдена в США не вызывает восторга среди граждан. Многие говорят о том, что его идеи совершенно не соответствуют ситуации, в которой сейчас находится весь мир.

Также сообщалось о том, что Рамзан Кадыров положительно отреагировал на решение Путина о введении военного положения на территориях недавно присоединенных к России.