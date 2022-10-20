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Члены группировки «Отважные» в процессе одной из боевых операций смогли обнаружить склад, где хранилось оружие ВСУ.

Одно из изданий сообщает о том, что в освобожденном регионе в жилом доме бойцы группировки обнаружили нацистскую символику и пропагандистскую литературу.

Более того члены «Отважных» ежедневно ведут слежку за артиллеристами ВСУ и наносят по ним удары.

Раннее сообщалось о том, что Рамзан Кадыров поддержал решение президента России Владимира Путина о введении на территориях присоединенных земель военного положение. Глава Чечни высказался о том, что необходимо бить по центру принятия решений на Украине, только после этого стоит браться за обычных солдат. Также Кадыров назвал новость о принятии Путиным решения о введении военного положения долгожданной и верной.

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