Как сообщает Российская газета, Виктор Хренин сообщил о том, что НАТО проводит подготовку своих бойцов.
По сообщению минобороны, НАТО готовят инфраструктуру, бойцов, вооружение и так далее. Сообщается о наличии конкретных данных по этому поводу. Белоруссия заявила, что исходя из этого готовятся меры реагирования.
Российская газета также сообщает о том, что самолеты НАТО каждую неделю совершают около 35 вылетов по периметру Белоруссии.
Раннее были оглашены результаты референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области.
Также сообщалось о том, что российские военные получили помощь в виде танков, так как в весенне-летний период много бронетехники было потеряно.
Белорусы сообщают о том, что НАТО пускают свои самолеты по периметру Белоруссии.