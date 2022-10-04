Как сообщает Российская газета, Виктор Хренин сообщил о том, что НАТО проводит подготовку своих бойцов.

По сообщению минобороны, НАТО готовят инфраструктуру, бойцов, вооружение и так далее. Сообщается о наличии конкретных данных по этому поводу. Белоруссия заявила, что исходя из этого готовятся меры реагирования.

Российская газета также сообщает о том, что самолеты НАТО каждую неделю совершают около 35 вылетов по периметру Белоруссии.

Раннее были оглашены результаты референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области.

Также сообщалось о том, что российские военные получили помощь в виде танков, так как в весенне-летний период много бронетехники было потеряно.

Белорусы сообщают о том, что НАТО пускают свои самолеты по периметру Белоруссии.