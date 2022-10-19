Узнав о принятии Путиным решения о введении в некоторых регионах военного положения, Кадыров заявил о необходимости ликвидировать центры принятия решений на Украине. Данное высказывание глава Чечни опубликовал у себя в социальной сети.

Кадыров сказал о том, что в случае, если кто-то нанесёт хоть ещё один удар по российской земле, нужно будет стереть с лица земли центры принятия решений.

Сегодня президент России подписал указ о введении военного положения на территориях, которые недавно присоединились к РФ.

Своё решение Владимир Путин обосновал тем, что такие режимы действовали в этих регионах ещё до присоединения.

Рамзан Кадыров воспринял новость о военном положении с огромной радостью и восторгом.

Ранее появилась информация о том, что граждан эвакуирую с правого берега Днепра. Это связано с надвигающейся опасностью в эти места со стороны ВСУ. Такое решение было принято властями региона.