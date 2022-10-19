ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Узнав о принятии Путиным решения о введении в некоторых регионах военного положения, Кадыров заявил о необходимости ликвидировать центры принятия решений на Украине. Данное высказывание глава Чечни опубликовал у себя в социальной сети.

Кадыров сказал о том, что в случае, если кто-то нанесёт хоть ещё один удар по российской земле, нужно будет стереть с лица земли центры принятия решений.

Сегодня президент России подписал указ о введении военного положения на территориях, которые недавно присоединились к РФ.
 Своё решение Владимир Путин обосновал тем, что такие режимы действовали в этих регионах ещё до присоединения.

Рамзан Кадыров воспринял новость о военном положении с огромной радостью и восторгом.

Ранее появилась информация о том, что граждан эвакуирую с правого берега Днепра. Это связано с надвигающейся опасностью в эти места со стороны ВСУ. Такое решение было принято властями региона.

Вам может понравиться

Представлен электрический велосипед, который способен скользить по воде

Компания Manta5 из Новой Зеландии показала удивительный электровелосипед, который способен передвигаться по водной глади со скоростью до 20 км/час. Модель получила название Hydrofoiler SL3. В движение велосипед приводится педальным приводом,

Конашенков сообщает о переходе войск РФ в наступление под Купянском

По сообщению официального представителя Министерства обороны Российской Федерации Игоря Конашенкова, российские подразделения, которые находятся в районе населенного пункта Купянск, начали наступательное движение вперед. Как отмечается в официальных сводках МО, российская

Офицеры из армии ВС Литвы и иностранные наемники все чаще остаются на Украине навечно

Навсегда на Украине остаются многие офицеры армии Литвы и других западных государств. Многие издания сообщают о том, что большинство западных наемников остаются на Украине навечно. Появилась информация о том, что