Специалисты проводят опыты с изменением ген овец с целью поиска лекарства от детской смертельной болезни мозга. Ученые из Америки и Великобритании уверяют, что результаты их работы могут спасти многих детей от болезни Баттена.

Данная болезнь поражает как детей, так и молодых людей. Ее причиной становятся двое родителей-носителей определенного гена.

Болезнь у детей выражается в том, что их зрение начинает стремительно ухудшаться, появляются проблемы с подвижностью и так далее. В конце концов появляются судороги, которые могут привести к смерти.

Изначально испытания по поиску способа лечения болезни Баттена проводились на мышах. Специалисты убеждены, что прежде, чем проводить испытания на людях, нужно провести их на промежуточном более крупном звене. Именно поэтому были выбраны овцы.

Исследования до сих пор продолжаются.