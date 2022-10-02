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Как сообщает URA.ru, Российская Федерация побеждает НАТО по качеству гиперзвукового оружия.

Французская газета заявляет о том, что Россия впереди многих стран альянса в плане вооружения.

Ядерное вооружение Москвы несравнимо с вооружением других стран. Гиперзвуковые ракеты России также вне конкуренции.

Данное оружие, по информации французской газеты является реальным достижением России. Оно может достичь цель, которая находится на расстоянии 6000 километров.

Более того, Россия имеет оружие, которого нет у других стран: атомная ракета и атомная подлодка.

Также сообщалось, что Америка боится ядерных угроз президента России. РФ и США думают о возможности встречи по поводу ядерного оружия.

Раннее сообщалось, что четыре украинские территории вернулись в состав России в результате референдума.

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