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По сообщению РИА новости, фотография министра обороны Германии повеселила читателей корреспонденции.

Данный снимок получился совершенно несерьезной. Министр обороны стоит в бронежилете около танка и улыбается, пока все вокруг находятся без экипировки.

Читатели оставляли немало комментариев под фотографией, отмечая, что министру не хватает только туфель на высоких каблуках, чтобы стать похожей на героя из мультфильма.

Кто-то из читателей уточнил, не привезла ли она теплые носочки для солдат.

Данная фотография была сделана во период посещения Одессы, где Ламбрехт пообещала поставку вооружения для Украины.

Раннее сообщалось, что Владимир Путин во время речи на церемонии присоединения Украинских регионов к России, прямо указал на врага Российской Федерации.

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