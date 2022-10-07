Песни известного исполнителя Валерия Меладзе, которые были очень популярны в России, пропали с многих радиостанций.

Один из глав пресс-службы «Европейской медиагруппы» рассказал о причинах, почему так произошло.

Он заявил, что на радиостанциях играют те песни, которые вошли в «топ». Список песен на каждой радиостанции формируется исходя из предпочтений слушателей. Можно сказать, россияне сами отказались от песен некогда любимого исполнителя.

Также недавно стало известно, что общение с собаками дарит людям множество положительных эмоций. Именно физический контакт с животными влияет на определенную часть мозга человека, которая способствует развитию навыков общения. Данный факт подтвержден исследованием одного из университетов.