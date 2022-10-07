ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Песни известного исполнителя Валерия Меладзе, которые были очень популярны в России, пропали с многих радиостанций.

Один из глав пресс-службы «Европейской медиагруппы» рассказал о причинах, почему так произошло.

Он заявил, что на радиостанциях играют те песни, которые вошли в «топ». Список песен на каждой радиостанции формируется исходя из предпочтений слушателей. Можно сказать, россияне сами отказались от песен некогда любимого исполнителя.

Также недавно стало известно, что общение с собаками дарит людям множество положительных эмоций. Именно физический контакт с животными влияет на определенную часть мозга человека, которая способствует развитию навыков общения. Данный факт подтвержден исследованием одного из университетов.

Вам может понравиться

Перемещение на юге Молдавии военных эшелонов связано с учениями

Как сообщило издание РИА Новости, перемещение военной техники на границе Молдавии и Румынии объясняется совместными  боевыми учениями румынских, молдавских а также британских военных. Об этом изданию поведал источник из управления

Запорожье заявило о том, что военные ВСУ проходят спецподготовку с целью захвата ЗАЭС в Британии

Украинские бойцы сейчас получают специальные знания в Великобритании. В рамках данной подготовки бойцов обучают техникам форсирования Днепра, чтобы осуществить захват Запорожской атомной электростанции. Об этом в эфире заявил Владимир Рогов.

Евгений Пригожин предложил журналистам «Медузы» отправиться на передовую в составе «босых ушлепков»

Бизнесмен Евгений Пригожин ответил изданию «Медуза» (признано в России иностранным агентом) о том, как нужно понимать его реакцию на слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова об отступлении союзных сил из