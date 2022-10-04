ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На территории проведения специальной военной операции появились танки, обличенные в «индийскую» комплектацию.
Данные танки, предназначенные для экспорта, были предоставлены российским войскам, так как бронетехника была утеряна.

В начале осени 2022 года в интернете появилась информация о том, что эти танки подготавливают для отправления их Киеву. Позже говорилось о том, что это машины, которые не прошли модернизацию, но в итоге стало ясно, что это другие танки. Также была мысль о том, что эти танки для зарубежных стран, но в итоге оказалось, что эти танки отправили в зону СВО.

Внешние характеристики танка подтверждают то, что они принадлежат «индийской серии». То есть, можно сделать вывод о том, что государство помогает российской армии, а не зарубежным. Это является положительным фактом для России, особенно на фоне потерь в бронетехнике этим летом.

Вам может понравиться

Политолог Марков заявил, что весь октябрь будут бешеные атаки ВСУ

Политолог высказал предположение о том, что октябрь будет полон серьезных атак ВСУ. Сергей Марков высказал свое мнение о том, как далее будет складываться ситуация на Украине. По мнению эксперта, октябрь

Ветер покидает Европу вслед за газом и нефтью

По сообщениям портала Big Think, в Европе начались проблемы с ветровыми электростанциями. Так в 2021 году северные страны столкнулись с недостатком ветра для нормальной работы ветровых генераторов. Поэтому у европейских

Экс-глава ЦРУ потребовал у НАТО уничтожения российской армии на Украине

Экс-директор ЦРУ яростно высказался в сторону России. Он заявил, что в случае, если на территории Украины будет использовано ядерное оружие, то западные страны с легкостью уничтожат российскую армию и ликвидируют