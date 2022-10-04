На территории проведения специальной военной операции появились танки, обличенные в «индийскую» комплектацию.

Данные танки, предназначенные для экспорта, были предоставлены российским войскам, так как бронетехника была утеряна.

В начале осени 2022 года в интернете появилась информация о том, что эти танки подготавливают для отправления их Киеву. Позже говорилось о том, что это машины, которые не прошли модернизацию, но в итоге стало ясно, что это другие танки. Также была мысль о том, что эти танки для зарубежных стран, но в итоге оказалось, что эти танки отправили в зону СВО.

Внешние характеристики танка подтверждают то, что они принадлежат «индийской серии». То есть, можно сделать вывод о том, что государство помогает российской армии, а не зарубежным. Это является положительным фактом для России, особенно на фоне потерь в бронетехнике этим летом.