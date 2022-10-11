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Российская армия, по мнению специалиста, обладает приличным количеством высокоточных ракет, которые и дальше способны наносить удары по стратегическим инфраструктурным объектам Украины. Данная интенсивность также может поддерживаться с помощью этих ракет.

Эксперт считает, что данные удары, вероятно, носили демонстративный характер. Россия лишь хотела напомнить о своей мощи и решительности в случае угрозы ее территориям.

После первой волны ударов в Киеве появилась информация о том, что ракеты у России уже заканчиваются. Но уже сегодня удары по Украине продолжились.

Ранее сообщалось о том, что больше половины российских туристов планируют провести ноябрьские праздники на отечественных курортах. Меньше трети туристов купили билеты в Турцию и Египет.

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