Бывший министр обороны Уругвая Хосе Баярди заявил, что России и США необходимо как можно скорее начать переговоры, чтобы не ставить мир перед угрозой ядерной катастрофы. Он уверен, что если будет заключено соглашение о неразмещении на территории Украины ядерного оружия и невключения страны в НАТО, конфликт завершится сам по себе.

Баярди напомнил о Карибском кризисе 1962 года, с которым очень схожа сложившаяся на Украине ситуация. При этом он отметил, что сейчас ядерная мощь США и России в разы опаснее, чем тогда. Кроме того, США упрямо не хотят договариваться, что может привести к началу ядерного противостояния.

«Мы находимся в ситуации напряжения перед лицом конфликта, который может вовлечь ядерное оружие, потому сегодня, больше чем когда-либо, необходимо найти решение», – цитирует эксперта РИА Новости.

Также Баярди отметил, что участие в переговорах России и Соединенных Штатов является обязательным, так как в противном случае соглашения не дадут никаких гарантий.