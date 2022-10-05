ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Людмила Денисова, бывший омбудсмен по правам человека на Украине, проговорилась о том, что по запросу разведки были распространены фейки о российской армии. Именно это она сказала в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, когда те ей позвонили и представились бывшим послом США в России. Именно эту запись пранкеры опубликовали на своей канале.

Также в ходе беседы женщина высказалась о том, что она недовольна нынешним омбудсменом, занимающим ее место. Он, по ее словам, отказался распространять некоторые фейки.

Женщина также заявила о том, что именно с помощью ее неправдивых данных о жестокости российской армии, политики смогли провести эффективные встречи в парламентах стран Европы. Именно после ее отчетов Запад был согласен на огромную военную и финансовую помощь украинской армии.

Раннее глава Молдавии сообщил пранкерам о планах мобилизации в стране.

Вам может понравиться

SHAMAN поделился с фанатами тем, что у него есть мечта спеть для них из космоса

Песня певца «Улетай» уже стала частью плейлиста экипажа экспедиции «Роскосмоса». Этой своей мечтой Ярослав Дронов поделился в одной из своих социальных сетей. Оказалось, что уже давным-давно он планирует отправиться в

Евгений Пригожин предложил журналистам «Медузы» отправиться на передовую в составе «босых ушлепков»

Бизнесмен Евгений Пригожин ответил изданию «Медуза» (признано в России иностранным агентом) о том, как нужно понимать его реакцию на слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова об отступлении союзных сил из

Девушка нашла у любимого комнату с секретами

Женщина из Великобритании столкнулась с неприятным сюрпризом. Она нашла у своего молодого человека ключ, с которым он никогда не расставался. Сгорая от любопытства, женщина воспользовалась случаем отсутствия молодого человека рядом