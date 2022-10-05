Людмила Денисова, бывший омбудсмен по правам человека на Украине, проговорилась о том, что по запросу разведки были распространены фейки о российской армии. Именно это она сказала в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, когда те ей позвонили и представились бывшим послом США в России. Именно эту запись пранкеры опубликовали на своей канале.

Также в ходе беседы женщина высказалась о том, что она недовольна нынешним омбудсменом, занимающим ее место. Он, по ее словам, отказался распространять некоторые фейки.

Женщина также заявила о том, что именно с помощью ее неправдивых данных о жестокости российской армии, политики смогли провести эффективные встречи в парламентах стран Европы. Именно после ее отчетов Запад был согласен на огромную военную и финансовую помощь украинской армии.

Раннее глава Молдавии сообщил пранкерам о планах мобилизации в стране.