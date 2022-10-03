Экс-директор ЦРУ яростно высказался в сторону России. Он заявил, что в случае, если на территории Украины будет использовано ядерное оружие, то западные страны с легкостью уничтожат российскую армию и ликвидируют Черноморский флот.

Экс- глава убежден, что последствия применения ядерного оружия могут дойти до Польши. При этой ситуации в силу вступит 5 статья устава НАТО. Мужчина также думает, что Россия и напрямую может нанести удар по Польше.

Бывший директор ЦРУ уверен, что сил США и союзных стран хватит, чтобы фактически ликвидировать все боевые силы России.

Напомним, что раннее Владимир Путин заявил, что Россия всеми возможными способами будет защищать свои границы и свободу. Со слов президента, все доступные виды оружия будут применены.