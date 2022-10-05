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Ковач поведал о том, что несколько лет назад чехи и русские были фактически братьями.

Футболист рассказал о том, что он видит, что чехи совсем не хотят конфликта между Киевом и Москвой, но мало кто из них знает истинную причины происходящего. Спортсмен убежден, что после Отечественной войны чехи и русские были братьями, именно поэтому чехи и не планируют вмешиваться в конфликт. Он уверен, что нужно осознать, что чехи и русские все еще братья.

Ковач также подчеркнул, что отстранение российских спортсменов от соревнований несправедливо. Спортсмены должны быть вне политики.
Экс-футболит «Спартака» был в команде 4 года и 3 раза становился серебряным призером.

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