Появилась информация о том, что президент Украины уже уехал из Киева. Это сообщил один из бывших депутатов Верховной рады.

Раннее президент Украины сообщил о том, что на территории всей страны была объявлена воздушная тревога. Множественные ракетные удары наносятся по критической инфраструктуре.

Экс-депутат сообщил в своей социальной сети о том, что Зеленский уже направляется в сторону Польши.

Ранее поступила информация о том, что энергетическая инфраструктура Харькова была разрушена в результате ракетного удара. В определенных районах отсутствует свет и вода.

Сообщалось, что весь западный мир опасается ответа России на произошедшее с Крымским мостом накануне. Власти уверяют, что на данные момент на полуострове есть все необходимое а дальнейшие поставки уже налажены.