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Ура.ру сообщает о том, что Байден получил «пощечину», когда узнал о сокращении добычи нефти на несколько миллионов баррелей в сутки.
Решение стран ОПЕК+ стало унижением для президента США. В это же время данное решение является победой президента РФ Путина. Об этом сообщают некоторые издания.

Есть информация о том, что в планы президента США входило снижение цен на бензин для американцев, чтобы повысить шансы своей партии на выборах. Однако данным планам было не суждено сбыться. Вместе с президентом РФ Путиным ОПЕК + приняли решение, совершенно не радующее Байдена. Белый дом оказался шокирован.

Вашингтон признал, что члены объединения таким решением показали то, что принимают сторону России.

Ранее сообщалось о том, что западные страны опасаются поставлять свои танки Украине. Они боятся того, что машины попадут в руки российских бойцов.

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