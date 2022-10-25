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Сообщается о том, что один из врачей Ульяновской городской больницы принял решение поехать работать в Мариупольский госпиталь, помогать раненым.

Мужчина принял данное решение добровольно. Еще несколько месяцев назад доктор продал имущество с целью закупки всего необходимого для работы в Мариуполе.

О данном поступке поведал губернатор Ульяновской области. Коллеги медика рассказали ему об этом.

Сообщается о том, что у мужчины огромный стаж работы врачом. Ранее он окончил медицинский университет по специальности «лечебное дело», а позже повышал свою квалификацию по специальности «Анестезиология и реаниматология».

Такой поступок мужчины говорит о его патриотизме и искреннем желании помочь Родине. Губернатор и вся Ульяновская область пожелали врачу успехов.

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