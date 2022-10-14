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РИА Новости сообщает, что добровольцы из Башкирии записали видео с передовой для своих жен. Мужчины рассказали об условиях их жизни на передовой и о своих целях на фронте.

Бойцы сказали, что они ушли на фронт, чтобы защитить свой дом и свои семьи от так называемой «нечисти из Европы».

Также мужчины поведали о том, что условия их жизни на фронте очень даже неплохие. У них есть все самое необходимое: еда, одежда, чай. Холодно бывает только пот ночам, но и в эти моменты военные согреваются братскими объятиями.

На данный момент в СВО участвуют 2 добровольческих башкирский батальона.

Мужчины решились на запись видеоролика, чтобы успокоить своих жен и рассказать всем правду об условиях на фронте.

Раннее сообщалось о том, что НАТО уверены в том, что на данный момент Россия не планирует применять ядерное оружие. Однако, запад надеется, что как только эта угроза появится, они об этом узнают.

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