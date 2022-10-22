В результате своих бесконечных необдуманных действий США столкнулись с недовольством некоторых стран Латинской Америки.

Президент Колумбии достаточно остро высказался о политики Вашингтона. Он заявил, что Америка разрушает экономики многих стран, защищая лишь собственную.

Из-за скорого экономического кризиса, по мнению президента Колумбии, странам Латинской Америки необходимо держаться вместе и защищаться.

Ранее сообщалось о том, что в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс США, финансовая и военная помощь Украине как минимум будет приостановлена, если не прекращена окончательно.

Также есть информация о том, что Байден пригрозил Зеленскому прекращением финансирования, если тот в свою очередь не перестанет жаловаться всему миру на нехватку помощи от НАТО.