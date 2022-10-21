Стремительно вниз идет объем экспорта российской военной авиации.

Сообщается, что в предстоящие несколько лет данный показатель вряд ли сможет прийти в норму.

Американские специалисты отмечают, что многие военные самолеты российского производства становятся не нужны другим странам, а продажи новых разработок и вовсе сорваны.

Военные эксперты США считают, что Россия никак не сможет производить количество самолетов, достаточное для продажи в другие страны. Такое возможно лишь с СУ-35, так как только он поставлен на серийное производство.

Еще одной причиной падения экспорта военных самолетов из Росси стало то, что Америка пообещала вводить санкции против тех стран, которые станут приобретать их у Российской Федерации. Часть стран по этой причине уже расторгли контракты с РФ и нашли аналоги у других государств.