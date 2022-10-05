В рамках военной помощи Украине США могут предоставить танки «Абрамс». Есть информация о том, какие же российские машины могут противостоять данным агрегатам.

Специалисты утверждают, что российские танки несмотря на все их преимущества в полной мере не могут противостоять «американцам». К сожалению, американское оружие, даже устаревшее, может поразить с легкостью российскую бронетехнику.

Проекты, способные противостоять натовскому оружию на данный момент еще не запущены в массовое производство, а только находятся в разработке.

Тем не менее основные российские боевые машины обладают современными технологиями, которые дают российским военным шанс на уничтожение американских танков.

Специалисты утверждают, что вероятно в декабре может быть переломный момент на фронте, Россия сможет вернуть контроль над потерянными городами.