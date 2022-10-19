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Сегодня на официальном портале был опубликован указ президента РФ о введении в Курганской области уровня базовой готовности. Данный режим начнёт действовать с 19 октября.

В самом указе говорится о том, что данный уровень готовности вводится по причине того, что на недавно присоединённых территориях ввели военное положение.

Уровень базовой готовности означат то, что органы исполнительной власти регионов наделяются полномочиями по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.

Кроме этого, губернатор региона теперь сможет реализовывать меры, с помощью которых будут удовлетворяться потребности армии и населения.

Помимо вышесказанного в регионе с повышенной готовностью будет усиленна охрана порядка в обществе и важных государственных объектов. На важных государственных объектах также будет введён режим особой работы.

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