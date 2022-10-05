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Вооруженные Силы РФ с НМ ДНР продолжают совместно действовать в рамках специальной военной операции и ведут боевые действия. Наши бойцы контролируют передвижения подразделений ВСУ.

Подтверждением данному факту является видеоролик с кадрами удара, опубликованный в социальных сетях.

Раннее сообщалось о том, что турецкие бронемашины были уничтожены российской армией. Также есть информация о том, что накануне был нанесен успешный удар иранскими дронами по дислокации подразделений ВСУ.

Стоит напомнить о том, что по результатам референдума было принято решение о присоединении к Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья. 30 сентября президент подписал указ о присоединении данных территорий к Российской Федерации.

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