Вслед за частичной мобилизацией в России среди военных ВСУ последовали тревожность и паника.

Военные Украины серьезно напуганы происходящим. Они убеждены в том, что резкое увеличение российской армии станет причиной падения успехов армии Украины на фронте.

Это сообщается одним из американских изданий.

Украинские военные жалуются на ухудшение дисциплины среди военных, огромную усталость и нехватку сил. Бойцы армии Украины ожидают ухудшения ситуации на фронте в течении ближайших месяцев.

Стоит напомнить, что с начала проведения специальной военной операции на Украине уже было семь волн мобилизации.

Раннее сообщалось о том, что многие гостиницы в Германии вводят специальные сборы с туристов за пользование энергоресурсами. Очевидно, что это связано с повышением цен на энергоресурсы по всей Европе.