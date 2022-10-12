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Вместо Ильи Соболева ведущим развлекательного шоу на ТНТ4 станет комик и стендапер Андрей Бебуришвили. Об этом стало известно от пресс-службы телеканала, на котором и будет показываться данное телешоу.

На данный момент Андрей уже является ведущим некоторых популярных шоу. Отмечается, что юморист с нетерпением ждет показа новых выпусков. Он уверяет телезрителей, что новый формат им очень понравится.

Юморист также станет еще и специальным гостем шоу, что также вызывает интерес у зрителей.

Раннее сообщалось о том, что показ фильма «Кит» на кинофестивале вызвал шквал эмоций и аплодисментов у находящихся в зале людей. Актер, исполняющий главную роль в картине, не смог сдержать эмоций и пустил слезу. Аплодисменты не утихали в зале около 5 минут.

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