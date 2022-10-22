Непосредственно после подрыва Крымского моста и назначения командующего войсками в зоне СВО тактика российских военных кардинально изменилась. Россия перешла к активному наступлению с воздуха. Российские военные стали наносить ежедневные удары с воздуха по критически важным объектам Украины.

Военный эксперт, бывший польский генерал рассказал о том, что российская армия активно пользуется БПЛА с целью ударов по объектам на Украине.

Некоторые западные страны полагают, что использование летательных аппаратов якобы демонстрирует то, что у России заканчивается оружие. Однако польский специалист утверждает, что ресурсы у России есть и будут.

Стратегия ВС РФ поменялась. Массированные удары по объектам важной инфраструктуры наносятся с той целью, чтобы ввести и Киев, и Европу в хаос. Данные задачи российскими военными достигаются с успехом.

Также, по мнению специалиста, проблемой является возможность вступления Белоруссии в борьбу с Украиной. Однако, поляк уверен, что этого не произойдет.