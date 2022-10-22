ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Непосредственно после подрыва Крымского моста и назначения командующего войсками в зоне СВО тактика российских военных кардинально изменилась. Россия перешла к активному наступлению с воздуха. Российские военные стали наносить ежедневные удары с воздуха по критически важным объектам Украины.

Военный эксперт, бывший польский генерал рассказал о том, что российская армия активно пользуется БПЛА с целью ударов по объектам на Украине.

Некоторые западные страны полагают, что использование летательных аппаратов якобы демонстрирует то, что у России заканчивается оружие. Однако польский специалист утверждает, что ресурсы у России есть и будут.

Стратегия ВС РФ поменялась. Массированные удары по объектам важной инфраструктуры наносятся с той целью, чтобы ввести и Киев, и Европу в хаос. Данные задачи российскими военными достигаются с успехом.

Также, по мнению специалиста, проблемой является возможность вступления Белоруссии в борьбу с Украиной. Однако, поляк уверен, что этого не произойдет.

Вам может понравиться

Группа ВСУ была уничтожена бойцами батальона «Спарта» в районе Авдеевки

Как сообщило интернет-издание «RusVesna», группа украинских военных была обнаружена в районе Авдеевки Донецкой области. Бойцы батальона «Спарта» в результате слаженной командной работы смогли обезвредить противника и взять в плен одного

Мирошник указал на вину США в убийстве жителей Херсона

Представитель Луганской Народной Республики сообщил о том, что Америка уничтожает жителей Херсона руками ВСУ. Мирошник сообщил о том, что, по его мнению, все ракеты HIMARS могут быть остановлены американцами, однако

По мнению Кнутова, российская армия пойдет вперед в зоне СВО в ноябре-декабре

Как считает известный военный историк Юрий Кнутов, активное наступление российских подразделений в зоне проведения специальной военной операции станет реальностью уже в конце этой осени. На данный момент, по мнению Кнутова,