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Помпео сказал, что слова президента США о ядерной войне абсолютно глупы и безрассудны.

Экс госсекретарь раскритиковал в своем интервью Джо Байдена и его слова об угрозе ядерного конфликта.

Помпео считает данные высказывания безрассудными. Мужчина заявил о том, что данные слова демонстрируют лишь неспособность сдерживать Владимира Путина и провал во внешней политике. Экс госсекретарь подчеркивает, что при Трампе такого не было.

Бывший госсекретарь США также отметил, что Байден не должен так легко начинать разговор о возможной ядерной угрозе. Прежде всего президент Америки должен думать о благополучии своего народа и их безопасности.

Раннее Байден заявил о том, что миру грозит реальная ядерная угроза впервые со времен холодной войны. Президент США также отметил, что хорошо знает президента Путина и тот совсем не шутит.

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