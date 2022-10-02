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РИА новости сообщают, что жители Великобритании бурно дискуссируют о заявлении Генштаба Тони Радакина о том, что Российская Федерация способна ударить по Англии даже из космоса.

Народ требует угомонить главу Генштаба, ведь его слова только пугают людей. Некоторые и вовсе говорят о том, что английские корабли и атаковать не надо, они и так сломаются.

Народ возмущен тем, что такие «персонажи» руководят вооруженными силами Великобритании.

Радакин заявил о такой угрозе в одном из своих интервью, поведав о серьезном потенциале России на земле, под водой и в космосе. Он утверждает, что Россия фактически может отстранить Королевство от всех остальных стран.

В начале года были опубликованы планы НАТО о стремлении расширить принцип коллективной обороны, в том числе и на космическое пространство. Россия, конечно же, негативно отреагировала на такую инициативу, ведь тогда космос потенциально становится боевой ареной.

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