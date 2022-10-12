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Имеется информация о том, что план операции по ликвидации Крымского моста был подготовлен британской разведкой.

Киев и сам Зеленский невероятно грезили об уничтожении данного моста еще с самого момента начала его строительства. Данная цель была реализована с помощью подрыва грузовика, в итоге теракта обрушилось два пролета автомобильной части моста.

Очевидно, что исключительно украинские службы разведки совершить такую операцию не способны. Есть информация о том, что с помощью западной разведки данный план был разработан еще в апреле этого года. Также говорится о том, что в плане было сказано об участии в данной операции «специально подготовленных украинских солдат».

Раннее сообщалось, что новые системы ПВО, которые запад планирует доставить в Киев, окажутся фактически неэффективными в противостоянии с российским оружием.

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