Ученые из Великобритании поделились гипотезой о появлении топлива для живых существ на Земле.

Специалисты выдвинули еще одну версию о зарождении АТФ. АТФ является универсальным источником энергии для всего живого. Согласно господствующему мнению, АТФ появляется в живых клетках благодаря ферментам. Однако, британские эксперты убеждены в том, что АТФ существовало еще до появления жизни на планете.

АТФ также способствует передаче информации мозгу и участвует в движении. Ученые заявили, что аналогов АТФ не существует.

Ранее сообщалось о том, что гостиницы Германии ввели дополнительный сбор с туристов, за пользование ими электроэнергией. Это связано с повышением в Европе цен на энергоресурсы.Многие туристы отказываются от поездок.